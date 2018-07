9. Juli 2018, 18:49 Uhr Flughafen-Bilanz Neuer Höchststand bei Fluggästen

Im ersten Halbjahr steigt die Zahl um drei Prozent auf 21,7 Millionen

Im ersten Halbjahr 2018 sind am Münchner Flughafen 21,7 Millionen Passagiere gezählt worden. Das sei ein neuer Höchststand, teilte die Flughafen München GmbH (FMG) am Montag bei der Präsentation der Halbjahresbilanz mit. Die Zahl der Fluggäste sei damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa drei Prozent gestiegen. Die Zahl der Starts und Landungen allerdings erhöhte sich nur minimal: um 0,2 Prozent auf knapp 200 000 Flugbewegungen. Im ersten Halbjahr seien außergewöhnlich viele Flüge ausgefallen, hieß es. Grund dafür seien zum Großteil Gewitter. So seien seit Januar 4960 Flüge annulliert worden, etwa 2600 mehr als im ersten Halbjahr 2017.

Da die FMG seit Jahren ihren Wunsch nach einer dritten Start- und Landebahn damit begründet, dass die Kapazitäten im Erdinger Moos angesichts der stetig steigenden Zahl der Flüge bald erschöpft seien, ist diese Entwicklung auch politisch bedeutsam. Prompt sprach der Grünen-Landtagsabgeordnete Christian Magerl am Montag von einer "manifesten Stagnation" und forderte, sich von der Idee einer weiteren Startbahn zu verabschieden. "Die Uralt-Prognosen, die den Ausbauplänen zugrunde lagen, sind grottenfalsch und überholt." Erst im Februar war Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vom Plan eines zügigen Ausbaus abgerückt - auch um das Thema aus dem Landtagswahlkampf herauszuhalten. Baurecht liegt zwar vor, bislang hat die Stadt München einen Baubeginn im FMG-Aufsichtsrat blockiert, seit vor sechs Jahren die Münchner in einem Bürgerentscheid das Projekt abgelehnt hatten. Einen neuerlichen Entscheid zöge OB Dieter Reiter (SPD) nach eigenem Bekunden nur dann in Erwägung, wenn die Zahl der Flugbewegungen deutlich und dauerhaft steige.

Ein weiterer Grund dafür, dass sie zurückgegangen ist, ist laut FMG die Insolvenz von Air Berlin. Was die Zahl der Passagiere betrifft, hat der Münchner Flughafen diese aber offenbar gut weggesteckt. Ihn hatten im ersten Halbjahr 2017 etwa 1,4 Millionen Air-Berlin-Kunden genutzt. Die Verbindungen nach Berlin seien "in ähnlicher Frequenz" von Easyjet übernommen worden, sagte Flughafen-Chef Michael Kerkloh. Auch die Urlaubsrouten von Air Berlin seien wieder vergeben. Nur bei den Strecken nach Hamburg und Düsseldorf gebe es noch Lücken. Für Kerkloh erfreulich: Im Langstreckenverkehr lag der Zuwachs sogar bei fünf Prozent. Die Lufthansa fliegt von München aus seit Ende März mit dem Airbus A 380 nach Los Angeles, Peking und Hongkong. Einen unerwarteten Rückgang um 2,8 Prozent auf 173 000 Tonnen verzeichnete die FMG im Frachtgeschäft. Einschließlich Luftpost lag das Minus bei 1,9 Prozent.