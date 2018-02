18. Februar 2018, 18:50 Uhr Flughafen-Ausbau Pause für die dritte Startbahn

"CSU vollzieht Kehrtwende bei der dritten Startbahn" vom 14. Februar:

CSU lullt Leute ein

Leider führt die Überschrift völlig in die Irre. Denn die CSU und ihr designierter Ministerpräsident Söder wollen die dritte Startbahn ja nach wie vor. Daran gibt es keinen Zweifel: Nur ist die Angst in der CSU zu groß, dies vor der Landtagswahl dezidiert zu erklären und zu entscheiden. Denn die Quittung bekäme sie bei den Wahlen: In und um Freising, Erding, Dachau, Ebersberg, Fürstenfeldbruck würde die Partei einbrechen. Denn die Bewohner in diesen Regionen leiden schon jetzt genug unter dem krankmachenden Lärm, dem gesundheitsschädlichen Emissionen, dem Zuzug ohne entsprechenden Infrastrukturausbau (von den Auswirkungen auf das Klima mal ganz abgesehen). Die Devise der CSU lautet deshalb: Lasst uns die Leute einlullen, lasst uns das Thema aus dem Wahlkampf heraushalten, lasst uns die Leute für dumm verkaufen. Wenn wir erst gewählt sind, dann wird gebaut. Kein Zweifel: Wer CSU wählt, wählt die dritte Startbahn. Johanna Stadler, Freising

Standort auf der Kippe

Auf dem jüngsten politischen Aschermittwoch polterte Staatsminister Markus Söder gegen die schleppenden Baufortschritte beim geplanten Flughafen in Berlin-Brandenburg. Die Hau-Druff-Mentalität des designierten Ministerpräsidenten wäre jedoch glaubwürdiger, wenn er sich in Sachen dritte Startbahn am Münchner Flughafen nicht mit Unterstützung von CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer und dem Verkehrspolitiker der Landtagsfraktion, Erwin Huber zum luftverkehrspolitischen Hasenfuß entwickelt hätte. Die Startbahngegner haben jedoch bereits erkannt, dass der Finanzminister seine grundsätzliche Position hierzu eigentlich gar nicht geändert hat. Interessant finde ich hierbei die Position von Oberbürgermeister Dieter Reiter, der seine Haltung an die künftigen Starts und Landungen sowie das Votum der Bürger knüpft. Der Weltluftfahrtverband IATA prognostiziert jedenfalls entsprechende Wachstumsraten bei den Asienflugrouten. Nachdem sich die geplante Groko auf Bundesebene im Koalitionsvertrag nicht auf eine Novellierung der Luftverkehrssteuer zugunsten einer ökologischen Staffelung verständigen konnte, nunmehr der nächste luftverkehrspolitische Gimmick in Sachen notwendige Infrastruktur am Drehkreuz München. Der Luftverkehrsstandort Deutschland steht auf der Kippe. Holger Voss, Berlin

Söder schluckt Kreide

Hat doch Markus Söder glatt erkannt, dass ein großer Teil der Bevölkerung dieses Ansinnen nicht mittragen würde, es ist erstaunlich. Weniger wundert, dass er, wie die Mehrheit der CSU-Landtagsfraktion, trotz dieser Erkenntnis unverändert an dem Ziel festhalten möchte - nur ist es offensichtlich derzeit nicht vermittelbar. So hat die irrwitzige Hechelei der CSU nach Erhalt der absoluten Landtagsmehrheit endlich einmal etwas Positives vollbracht: Die dritte Startbahn wird nun erst einmal doch nicht mit Gewalt durchgeboxt. Am erfreulichsten ist dabei das angekündigte Vorhaben, den Flughafen und seine Entwicklung endlich einmal als Gesamtpaket anzugehen. Wenn das tatsächlich konsequent aufgegriffen und umgesetzt wird, kann wirklich etwas Gutes um den Flughafen entstehen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die CSU ausschließlich aus wahltaktischen Gründen zunächst ihr Vorhaben zurückstellt. Dieses große Stück Kreide, das der Wolf Söder hier schluckt, darf die Wähler nicht zu zusätzlichen Stimmen bei der Landtagswahl verführen. Denn das könnte sich sehr bitter rächen.Friedrich-Karl Bruhns, München