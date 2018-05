25. Mai 2018, 19:10 Uhr Polizei Neun Verletzte bei Angriffen in Asylunterkünften

In Fürstenfeldbruck und Freimann kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und dem Personal.

Bei Auseinandersetzungen in Asylunterkünften in Freimann und Fürstenfeldbruck sind insgesamt neun Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten verletzt worden. In Fürstenfeldbruck hatte am Freitagmorgen ein Asylbewerber bei der Essensausgabe mit Fäusten und Mülltonnendeckeln auf drei Sicherheitsleute eingeschlagen. Das teilte die Polizei mit. Anschließend sei der Mann durch das Gebäude gerannt, der Sicherheitsdienst und etwa 30 Bewohner folgten.

Dabei stürzte ein Mitarbeiter eine Treppe hinab. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Sechs weitere Mitarbeiter seien durch Angriffe aus der Gruppe leicht verletzt worden. Dem Bericht zufolge rückte die Polizei mit etwa 70 Einsatzkräften an, um die Situation zu beruhigen. Drei Asylbewerber wurden festgenommen.

Bereits am Sonntag biss in Freimann ein Asylbewerber bei einem Streit einem Sicherheitsmitarbeiter in die Schulter. Anschließend attackierten der 20-Jährige und ein weiterer Bewohner den Mitarbeiter und dessen Kollegen mit Besen und Stühlen. Die Männer erlitten leichte Verletzungen.

Vor der Auseinandersetzung hatten sich die Asylsuchenden über die Qualität ihres Essens beschwert, teilte die Polizei mit. Dabei habe einer der Täter die Sicherheitsleute als Rassisten beschimpft und einen der Männer zu Boden geschubst. Anschließend ging der zweite Mann mit Besteckmessern auf einen der Sicherheitsmänner los. Gegen die Täter ergingen Haftbefehle.