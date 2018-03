20. März 2018, 18:57 Uhr Feuerwehreinsatz in Sendling 100-Jährige bei Wohnungsbrand gerettet

Die Feuerwehr und eine beherzte Nachbarin haben eine 100 Jahre alten Frau am Dienstagvormittag bei einem Zimmerbrand im Münchner Stadtteil Giesing gerettet. In der Küche der 100-Jährigen in der Konradinstraße war ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin konnte mithilfe einer Nachbarin in den Treppenflur flüchten und dort von Einsatzkräften über das Treppenhaus gerettet werden. Das Rettungsdienstpersonal brachte sie mit einer leichten Rauchgasvergiftung und mit Verbrennungen an der Hand in eine Münchner Klinik. Alle weiteren Anwohner waren laut Feuerwehr nicht gefährdet und konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.