20. Februar 2018, 18:54 Uhr Feuer Zimmer brennt wegen Matratzen aus

Zwei in Brand geratene Matratzen haben am Montagabend im Stadtteil Milbertshofen einen Zimmerbrand ausgelöst. Passanten hatten um 19 Uhr an der Schleißheimer Straße eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Sofort alarmierten sie die Integrierte Leitstelle. Ein Löschzug der Feuerwache Milbertshofen rückte zu dem sechsgeschossigen Wohngebäude aus. Mit Atemschutz gelangten die Einsatzkräfte über das Treppenhaus in die Brandwohnung im ersten Obergeschoss. Die brennenden Matratzen waren schnell gelöscht und wurden über den Balkon ins Freie befördert. Feuerwehrleute kontrollierten das Zimmer mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde der Brandrauch aus der Wohnung gedrückt. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf etwa 15 000 Euro, die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Verletzte waren nicht zu beklagen. Das Fachkommissariat 13 der Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.