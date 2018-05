27. Mai 2018, 18:36 Uhr Feuer in Wäscherei Brand verursacht 500 000-Euro-Schaden

Bei einem Brand in einer Wäscherei ist am Freitagabend ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Die Feuerwehr wurde zunächst in die Dom-Pedro-Straße gerufen, weil dort Rauch aus einem Bioladen in einem mehrstöckigen Wohnhaus drang. Die Einsatzkräfte suchten nach dem Brandherd und öffneten dafür sogar die Decke, fanden jedoch nichts. Erst als sie die Suche auf das gesamte Eckgebäude ausdehnten, wurden sie in der angrenzenden Wäscherei in der Maximilian-Wetzger-Straße fündig: Sie brachen die Türen auf und löschten das Feuer, dessen Rauch sich im Gebäude ausgebreitet hatte. Die Bewohner in den oberen Etagen durften in ihren Wohnungen bleiben, der Schaden ist dennoch immens.