18. März 2018, 18:49 Uhr Feuer Deko-Ofen verursacht Wohnungsbrand

Ein Brand in einem Altbau in der Schwabinger Destouchesstraße hat in der Nacht zum Sonntag hohen Schaden angerichtet, den die Feuerwehr auf eine halbe Million Euro schätzt. Bewohner des fünfstöckigen Wohnhauses hatten etwa um Mitternacht die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer auf das dritte Stockwerk ausbreitete. Wegen des dichten Rauchs im Treppenhaus mussten zwei Personen aus der vierten Etage über die Drehleiter gerettet werden. Die anderen Hausbewohner konnten das Gebäude selbständig verlassen. Auch der 53-jährige Eigentümer der Brandwohnung konnte selbständig das Haus verlassen, wurde aber mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht. Aus Feuerwehrkreisen ist zu hören, dass der Mann in betrunkenem Zustand einen Fehler beim Bedienen seines Ethanol-Deko-Ofens gemacht habe. Ein folgenschwerer Fehler: Zwei Zimmer sind vollständig ausgebrannt. Vier weitere Wohnungen sind aufgrund des Rauches derzeit nicht bewohnbar.