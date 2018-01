8. Januar 2018, 18:50 Uhr Festnahme Schüler brechen in Werkstatt ein









Was Schüler an ihrem letzten Ferientag lieber nicht machen sollten, haben ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger am Sonntagmorgen gezeigt. Die beiden schlugen die Scheibe einer Werkstatt in der Dachauer Straße ein, stiegen in das Gebäude und nahmen sich ein paar Flaschen Bier. Ein Zeuge, der die kaputte Scheibe und das Licht in der Werkstatt gegen zwei Uhr morgens bemerkte, rief die Polizei. Die Beamten konnten die zwei Münchner Schüler beim Verlassen der Werkstatt festnehmen.