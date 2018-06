12. Juni 2018, 18:58 Uhr Festnahme Bedroht und beraubt

In Planegg hat die Polizei einen 27-Jährigen festgenommen, der erst einen Gleichaltrigen bedroht und beraubt und anschließend betrunken randaliert hat. Eine echte Räubergeschichte also, die von der Polizei gleichwohl ganz ernst als räuberische Erpressung bewertet wird. Offenbar ging der Täter davon aus, von einem jungen Mann noch 250 Euro zu bekommen. Weil der Schuldner aber nicht greifbar war, wollte er sich an dessen Oma schadlos halten. Das wiederum sollte ein gemeinsamer Bekannter der jungen Männer arrangieren. Als dieser jedoch sagte, er könne die alte Frau nicht erreichen, richtete sich der Furor des geprellten 27-Jährigen gegen ihn. Er attackierte und bedrohte den Gleichaltrigen, der schließlich die geforderte Summe herausrückte. Der Täter zog ab - und wurde kurz darauf von der Polizei in Martinsried geschnappt, als er betrunken an einer weiteren fremden Haustüre randalierte.