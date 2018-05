30. Mai 2018, 10:58 Uhr Festival Musikalischer Ausnahmezustand

Fast zwei Monate lang bietet der Dachauer Musiksommer zahlreiche Veranstaltungen.

Jazzmusik wird wie ein dynamischer Wind durch die Altstadt wehen. "Jazz in den Gassen" (1. Juni) eröffnet den diesjährigen Dachauer Musiksommer, der auch in dieser Saison internationale Acts in die Kreisstadt holen wird. Dabei ist Olli Schulz (29. Juni), den man sonst als Moderator kennt, diesmal allerdings sein neues Musik-Album in gewohnt ironischer Manier vorstellt.

Frischer Wind kommt von der New Yorker Band Cigarettes after Sex (1. Juli), die spätestens seit ihrem Debütalbum 2017 mit ihrem unverkennbar melancholischen Sound bekannt ist. In eine ganz andere Stimmung wird die "Urban Brass"-Gruppe Moop Mama (3. Juni) den Rathausplatz versetzen. Ein Barockpicknick im Hofgarten (20. Juli) des Schlosses bildet das Grande Finale, bevor Dachau wieder zum Normalzustand zurückkehrt.

Dachauer Musiksommer, Freitag, 1. Juni, bis 20. Juli, Beginn jeweils 19.30 Uhr, Picknick 18 Uhr.