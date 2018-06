10. Juni 2018, 18:55 Uhr Festgottesdienst Ganz nah dran

Einen Kirchweih-Tag wie diesen kann man nur selten erleben. Längst nicht alle Poinger fanden deshalb am Sonntag in der Kirche Platz.

In Poing ist die neue Kirche Seliger Rupert Mayer geweiht worden - ein seltenes Ereignis in der Münchner Diözese

Von Barbara Mooser, Poing

Neulich war Thorsten Müller bei einem Metallica-Konzert, ein großartiges Erlebnis, erzählt er, die Bühne mitten im Publikum, man war ganz nah dran. "Das", sagt er und lacht, "war so ähnlich wie heute." Denn auch in der neuen Poinger Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer sind die Gläubigen jetzt nah dran - nah am Pfarrer, nah am Altar, auf einer Ebene. "Eine Kirche für unsere Generation", sagt der 44-Jährige, der seit zehn Jahren mit seiner Familie in Poing lebt.

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde der Kirchenbau am Sonntag durch Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, geweiht - und so viele Menschen aus Poing und den Nachbargemeinden wollten mitfeiern, dass die 350 Sitzplätze ebenso schnell belegt waren wie die vielen Stehplätze in den Gängen und die Stühle im nebenan gelegenen Pfarrsaal, wohin der Gottesdienst auf eine Leinwand übertragen wurde. Zahlreiche Gläubige verfolgten den Gottesdienst deshalb draußen, vor der Kirche, unter den blauen Schirmen, die an diesem strahlenden, heißen Tag etwas Schatten boten.

Tatsächlich war es ein besonderer Tag, nicht nur für die Gemeinde Poing oder den Landkreis Ebersberg, sondern auch für die gesamte Diözese: Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wurde eine Kirche geweiht, die nicht einen Vorgängerbau ersetzte, sondern als neues geistliches Zentrum an einem neuen Ort geschaffen wurde. Kardinal Marx war deshalb lieber nach Poing gefahren statt zur gleichzeitig stattfindenden Bischofsweihe in Würzburg, wie Poings Pfarrer Christoph Klingan nicht ohne Stolz anmerkte. Die alte Kirche St. Michael ist für die rasant wachsende Gemeinde Poing mit inzwischen 16 300 Einwohnern längst zu klein, gerade an hohen Festtagen musste man deshalb improvisieren: Die Erstkommunion etwa hatte man in diesem Jahr an vier Sonntagen hintereinander gefeiert.

14,6 Millionen Euro hat das neue Bauwerk gekostet, das von Andreas Meck entworfen wurde, der auch das Pfarrzentrum St. Nikolaus in Neuried geplant hat. Für das Äußere der Poinger Kirche hat er sich von einem Bergkristall inspirieren lassen, so hell und strahlend soll das Gotteshaus, das am Rand der Poinger Neubaugebiete steht, von außen wirken. 15 000 weiß glasierte Kacheln wurden am markant gezackten Kirchenschiff angebracht, das inklusive dem nach Osten blickenden goldenen Hahn auf der Spitze 34 Meter hoch ist. Die besondere Fassade war auch der Grund, dass nicht schon im Oktober 2017 Kirchweih gefeiert wurde, sondern gut ein halbes Jahr später: Die Fassadenbaufirma hatte Insolvenz angemeldet, als 95 Prozent der schimmernden Kacheln installiert waren - es war eine Herausforderung, hier qualifizierten Ersatz zu finden.

Doch das Kunststück ist gelungen, und im Festgottesdienst erinnerte Kardinal Reinhard Marx daran, dass das Wesentliche ohnehin nicht das Bauwerk an sich ist, sondern die Menschen darin. Mit Verweis auf die ursprüngliche Bedeutung des aus dem Altgriechischen stammenden Wortes "ecclesia" sagte Marx: "Versammlung ist das eigentliche Wort für Kirche." Die neue Kirche sei nun auch ein Zeichen dafür, dass Christus in Poing lebendig und gegenwärtig sei.