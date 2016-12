24. Dezember 2016, 15:40 Uhr Fernseh-Moderatorin "Ich sage: Ganz viele stehen nicht dazu, obwohl es ihnen gefällt"









Feedback

Anzeige

Carolin Reiber hat die größten Fernseh-Shows moderiert und wird an Heiligabend wohl wieder die beste Einschaltquote holen. Die Münchnerin kämpft für die Volksmusik und deren flauschige Heile-Welt-Sendungen.

Von Philipp Crone

Ich will nicht porträtiert werden", sagt Carolin Reiber, bevor sie einen Termin für ein Treffen vorschlägt. Sie erzählt zur Begründung am Telefon (unterdrückte Nummer), wie der befreundete Moderator Florian Silbereisen neulich von einem Journalisten interviewt wurde, der einen bösen Artikel schrieb, "und am nächsten Tag macht der Florian eine Sendung mit einer unglaublichen Einschaltquote". Wenn man mit Carolin Reiber spricht, der scheuen und so herzlichen Moderatorin von gefühlt Tausenden Volksmusik-, Weihnachts- und anderen Heile-Welt-Sendungen, dann geht es immer auch um Klischees, Missverständnisse und Vorurteile.

Eine der ersten Lektionen in den Journalistenschulen dieses Landes lautet: Schreib dich nie selbst in eine Geschichte rein, es sei denn, du recherchierst einen Artikel über Streifschüsse und hast gerade eine Kugel abbekommen. In diesem Fall ist es so: Die Moderatorin hat Angst vor dem Klischee, das Journalisten über sie und die ach so seichten Volksmusiksendungen verbreiten würden. Und ein Journalist hat vielleicht das Problem, die Klischeebrille gar nicht erst absetzen zu können, so fest sitzt die.

Beide haben Vorurteile. Reiber liegt falsch, wenn sie eine hohe Einschaltquote als grundsätzliches Gegenargument gegen jegliche Kritik anführt wie bei Silbereisen. Und Journalisten liegen völlig falsch, wenn sie glauben, dass Reiber einfach eine tüdelige Kaminfeuerdame ist, die auch privat ausnahmslos in einem kitschigen Landschaftsbild lebt. Reiber, die zu Einschalt-Hochzeiten Anfang der Jahrtausendwende pro Jahr von 60 Millionen Menschen im Fernsehen gesehen wurde, sagt am Ende des Telefonats: "Sie erkennen mich im Hofbräuhaus daran, dass ich kein Japaner bin - und an einer roten Nelke im Knopfloch."

Ist ja vielleicht doch ganz witzig, die Frau im grauen Pullover und mit der Frisur wie eine wuchtige Wolke, die sich an einem späten Nachmittag in die Schwemme vom Hofbräuhaus zum Reporter setzt, zwei an einem langen Tisch. Brille runter! Warum denn das Hofbräuhaus, Frau Reiber? Ist doch Bayerntümelei mit ganz dickem Pinsel. Die Stammtischbrüder klappen ihre Zink-Deckel auf den Krügen auf und zu, die Blasmusi spielt einfaches, harmonisches Geschunkel zu den Tischen voller Japaner, Australier und Amis, die selig auf ihre großen Gläser schauen und beim Selfie mit gehobenem Krug nur leicht zittern. "Ist doch schön!", sagt Reiber, "ich habe kurz überlegt, ob ich nicht im Trachtenanzug kommen soll." Warum nicht? "Dann hätten Sie mich nicht erkannt."

Anzeige

Reiber sagt nicht "erkannt", sondern "errrkannt". Ein Reiber-R, das schon in Hunderten großer Sendungen wie "Lieder, die von Herzen kommen" oder "Bunt sind schon die Wälder" herumrollte. "Wegen dieser Aussprache wäre das am Anfang mit dem Ansagen fast gescheitert." Ach? Also nicht auch deshalb diese Karriere, weil da jemand ganz herzensgut schauen kann und das R wie eine Friedenstaube gurrt, dass sich alle am liebsten um den Hals fallen würden? Nein, es ist eben wirklich manches anders, als ein von Reiber gefürchteter Klischee-Schreiber glauben könnte.

Reiber schaut böse, als der Reporter ein Wasser bestellt, fragt dann selbst nach einem alkoholfreien Pils und einem leeren Weinglas. "Ein echter Sommelier trinkt das Bier aus dem Weinglas. Sie wollen sicher eine Butterbreze." Die 76-Jährige macht das, was sie so gut kann: moderieren. Ist aufmerksam, spricht nicht von sich, sondern mit den Gästen, in dem Fall mit dem Gast. Was in diesem speziellen Fall ein wenig schwierig ist, weil der Gast nur sagen könnte, dass er Volksmusiksendungen und die Musik persönlich ganz schauderhaft findet. Aber um so einen einzufangen, wird erst einmal ein flauschiger Wohlfühl-Teppich ausgerollt. "Warum das Hofbräuhaus? Es ist das berühmteste Gasthaus der Welt! Und überhaupt ist es doch in München einfach herrlich." Da sei das hier nur ein Beispiel. Man müsse nur mal von der Mozartstraße morgens zur Bavaria schauen oder zum Sonnenuntergang vom Siegestor zur Feldherrenhalle. Kann es sein, dass Reiber das wirklich so meint? Auf jeden Fall weiß sie, dass ihr Schwärmen wirkt.

Was gut aussieht und wirkt, wusste Reiber schon immer. Der Vater, "ein begabter Innenarchitekt", wurde als Bühnenbildner beim Film verpflichtet, "sein erster Film war ,Die Wikinger' mit Kirk Douglas". Reiber spricht über andere so gerne, wie sie zuhört und auf schöne Dinge aufmerksam macht. Ob sie Geschwister hat, muss man allerdings zweimal fragen. "Einen Bruder, der hat die Konditorei der Familie übernommen." Dort wuchs Reiber auf, im Betrieb der Großeltern in der Ludwigsvorstadt. "Nach der Schule hat mich da keiner gefragt, ob ich Hausaufgaben auf hatte, da hieß es nur: Leg den Schulranzen hin und hilf."

Kann sie das nachvollziehen, wenn Leute so plüschige Heile-Welt-Sendungen blöd finden?

Am Kopf der Tafel im Hofbräuhaus fragt ein Ehepaar mit einer 1860-Tüte, ob da noch Platz für sie sei. Reiber antwortet: "Ja! Sie sind mir sympathisch!" Warum? Ach, die Farben der Sechziger, weiß und blau. Wer Heimat gut findet, den findet Reiber gut. So einfach ist das. Kann man das gut finden? Warum eigentlich nicht?

Reiber überlegt nie, wenn der Reporter sie etwas fragt, antwortet sofort, im Zweifel mit einem füllenden Halbsatz wie "Ach, wissen Sie". Sie wartet höchstens mal, bis das Keifen der Trompete erträglicher ist, aber bei der Kernfrage schaut sie erst eine Weile zu den Amis rüber und denkt nach. Kann sie das nachvollziehen, wenn Leute so plüschige Heile-Welt-Sendungen blöd finden, nein, sogar unerträglich? Zum Beispiel "Die schönsten Märsche", "Die schönsten Melodien der Welt", "So schön ist unser Deutschland".

Carolin Reiber beim Wunschkonzert im ZDF (2000). (Foto: KPA)

Carolin Reiber antwortet am Beispiel ihrer Weihnachtssendung an Heiligabend. Diese Sendung hat sie vor Wochen aufgezeichnet, es kommen Gäste wie Florian Silbereisen, es ist die Weihnachtssendung mit der höchsten Einschaltquote in Deutschland, obwohl sie im Regionalprogramm beim Bayerischen Rundfunk läuft. "Meine lieben Ex-Kollegen vom ZDF schicken mir dann immer ein Fax am nächsten Tag mit der Quote und einem: Musste das sein?" Reiber lacht. Und die anderen, die das nicht anschauen? Die das blöd finden? Ihre Stimme senkt sich: "Passen Sie auf: Heilig Abend, Kaminfeuer, in einer Bauernstuben, auf dem Land, stellen Sie sich das vor? Da schmelzen sie hin, wenn einer Zither spielt." Reporter überlegt, nickt nachdenklich. Pause. "Ich sage: Ganz viele stehen nicht dazu, obwohl es ihnen gefällt."