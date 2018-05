25. Mai 2018, 18:52 Uhr Ferien Tipps gegen Langeweile

oder eine gemütliche Mittagspause an der Isar. Bei den warmen Temperaturen bleibt man nur ungern drinnen.

Konzerte, Workshops, Vorträge und mehr - auch die zweite Pfingstferienwoche bietet einiges

Von Christina Rebhahn-Roither

Noch eine Woche Ferien, dann beginnt die Schule wieder. Langeweile soll nicht aufkommen - unsere Empfehlungen für die zweite Ferienwoche.

Bei freiem Eintritt findet am Samstag, 26. Mai, Münchens größtes Tanzfest "Tanz den Gasteig" statt. Besucher können mehr als 15 Stile - von Walzer bis Hip-Hop - ausprobieren. Wer sich nicht bewegen will, kann der Live-Musik auch einfach zuhören.

Fahrradfans aufgepasst: Noch bis Sonntag, 27. Mai, finden im Olympiapark die E-Bike-Days statt. Besucher können sich am Coubertinplatz über neue Trends informieren und E-Bikes ausprobieren. Die Teststrecken verlaufen quer durch den Park, der Eintritt ist frei.

Am Bahnwärter Thiel im Viehhof findet am 27. Mai von 14 Uhr an zwischen Graffiti und Containern der Krims & Krams Flohmarkt statt.

Im Tierpark Hellabrunn findet am 27. Mai um 19 Uhr ein Wildbienenvortrag von Christian Schmid-Egger zum Thema "Vielfalt der Arten, Vielfalt der Ansprüche" statt. Es wird um eine Anmeldung unter artenschutz@hellabrunn.de gebeten, die Teilnahme ist kostenlos.

Am 28. Mai ist Weltspieltag und wie kann das besser gefeiert werden, als mit einem großen Spielfest? Im Alten Botanischen Garten werden an zwanzig verschiedenen Stationen von 14 bis 18 Uhr unter anderem interaktive Märchen erzählt, Kunstwerke mit zerplatzenden Paintballs erschaffen und Mobilés gebastelt.

Das StuStaCulum-Festival findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni direkt neben dem Englischen Garten statt. Für vier Tage und ebenso viele Bühnen zahlt man sieben Euro Eintritt, organisiert wird das Musik- und Kulturfestival von Studierenden. Ein besonderes Highlight ist die Electronic Night am 1. Juni.

Bei einem Kinderworkshop im Jüdischen Museum können sich Kinder Gedanken über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Menschen machen und diese zeichnerisch festhalten. Inspiriert werden sie von Zeichnungen des israelischen Künstlers Eran Shakine, auf denen ein Muslim, ein Christ und ein Jude gemeinsam die Welt erkunden. Der kostenlose Workshop findet am 30. Mai von 10 Uhr bis 12 Uhr statt.

Munich unplugged bei freiem Eintritt kann man am 2. und 3. Juni fünfzig Live-Bands in der Münchner Innenstadt zuhören. Das Straßenmusikfestival macht 25 Lokale zur Bühne, so zum Beispiel das Hofbräuhaus, die Kennedy's Bar und das Woerner's Café. Der bunte Mix aus Rock, Blues, Bayernsound und Jazz bietet Unterhaltung für jeden Geschmack.

Kinder vom Vorschulalter an können in den Ferien täglich an einer Tour durch den Münchner Flughafen teilnehmen. Eine Runde über das Flughafengelände dauert 50 Minuten und kostet neun Euro. Kinder unter 14 Jahren zahlen fünf, Kinder unter fünf Jahren können gratis mitkommen. Die Tour beginnt täglich um 13 Uhr beim Besucherzentrum.

Wer gerne unter dem Sternenhimmel Filme auf der Leinwand sieht, kann sich das Programm des Open-Air-Kinos am Olympiasee ansehen. In den Pfingstferien werden unter anderem "Die Verlegerin" (28. Mai) "Tomb Raider" (29. Mai) "Wunder" (31. Mai) "Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer" (1. Juni) und "The Shape of Water" (3. Juni) gezeigt.