27. Mai 2018, 18:36 Uhr Fenster eingeschlagen Angriff auf Büro von Florian von Brunn

Das Büro des SPD-Landtagsabgeordneten Florian von Brunn ist in der Nacht auf Freitag Ziel eines Angriffs geworden: Unbekannte warfen Steine durch Scheiben der Räumlichkeiten in Sendling. Von Brunn vermutet einen politischen Hintergrund: "Ich lasse mich davon nicht im Geringsten beeindrucken! Das spornt mich sogar an, meine politische Arbeit genauso fortzusetzen: Gegen Nazis und Rechtspopulisten, für Bürgerrechte und für Umweltschutz!", teilte er in einer ersten Reaktion mit. Laut Polizei hatte eine Anwohnerin gegen 2.30 Uhr ein lautes Geräusch gehört. Als sie nachsah, stellte sie jedoch nichts Verdächtiges fest. Gegen 3.20 Uhr verließ die Frau dann ihre Wohnung, um zur Arbeit zu gehen und entdeckte in dem Nachbargebäude faustgroße Löcher in den Fensterscheiben. Nun suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen, Hinweise unter Telefon 089/29 100.