11. Juni 2018, 19:01 Uhr Feldkirchen Diebe stehlen Alufelgen aus Autohaus

Von Martin Bernstein, Feldkirchen

Alufelgen im Wert von 72 000 Euro haben unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh von Autos der Marke Mercedes in einem Autohaus am Otto-Lilienthal-Ring in Feldkirchen (Landkreis München) gestohlen. Laut Polizei gingen die Täter äußerst planmäßig vor - und dreist. Sie bockten etwa 20 Fahrzeuge mit Pflastersteinen auf, um die Felgen abzumontieren. Dabei beschädigten sie vermutlich auch deren Unterboden. Außerdem wurden die Motorhauben der betroffenen Fahrzeuge durch die Unbekannten mit grünen Punkten beschädigt, die sie möglicherweise als Markierung aufgesprüht hatten. Die Ermittler vom Kommissariat 52 der Kriminalpolizei (Telefon 089/2910-0) fragen jetzt: Wer hat zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, im Feldkirchener Gewerbegebiet südlich der Autobahn A94 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?