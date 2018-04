17. April 2018, 18:54 Uhr Feierstunde "Bairisch red' ma im Himmel"

Ein Preisträger wird fast nicht eingelassen, ein Gast fragt nach einem Dolmetscher: die Verleihung des Dialektpreises

Von Thomas Becker

Der oberpfälzische Rapper BBou fällt der Security wegen seines Zottelbarts, der Rastamähne und den Tattoos auf, bekommt dann aber doch noch den Dialektpreis überreicht. (Foto: Robert Haas)

Wie salonfähig der Dialekt als identitäts- und kulturstiftendes Medium in diesen heimatbewegten Zeiten geworden ist, zeigt das fast schon wieder lustige Gezerre um die Preisverleihung des Bayerischen Dialektpreis. Im Vorjahr hatte Markus Söder als Finanz- und Heimatminister mit dem damaligen Kunstminister Ludwig Spaenle die Auszeichnung erstmals vergeben. Nach der Bundestagswahl dauerte es nun eine Weile, bis man sich einig war, wer den Preis denn unters Volk bringen solle. Und da Heimat, Dialekt & Co. gerade so schön in Mode sind, ist das - Überraschung! - natürlich Söder selbst. Aber auch der neue Heimatminister Albert Füracker und die neue Kunstministerin Marion Kiechle nehmen an den Feierlichkeiten in der altehrwürdigen Allerheiligen-Hofkirche teil, in Steinwurfweite des Zentrums der bayerischen Macht.

Auch die Couplet AG wird ausgezeichnet. (Foto: Robert Haas)

Für "besondere Verdienste in den Bereichen Dialektpflege und Dialektologie" bekommt Monika Gruber den neu geschaffenen Sonderpreis des Ministerpräsidenten, während die Couplet AG den Sonderpreis der Minister für Heimat und Kunst entgegennimmt. Acht weitere Preise gibt es, unter anderem für Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater und den oberpfälzischen Rapper BBou. Letzterer sorgt mit seinem Flower-Power-Outfit (Batik-Look, Zottelbart, Rastamähne, Tattoos, weiße Socken in den Sandalen) kurzzeitig für Verwirrung am Einlass, darf dann aber doch zur Feier. Moderatorin Marion Schieder, ebenfalls aus der Oberpfalz, lobt den Landsmann: "Ich bin schon froh, dass du überhaupt was anhast." Auf dem Plakat zu seiner "Idylle-Tour" stand der BBou nämlich auch untenrum ganz schön barfüßig da.

Kunstministerin Marion Kiechle freut sich. (Foto: dpa)

Obwohl er sich von der Bühne herab von seiner von ihm zuvor noch so hochgelobten "großartigen Markenbotschafterin der bayerischen Sprache und Seele" wieder so einiges anhören muss (O-Ton Monika Gruber: "So isses, Herr Söder: Manche machen Karriere wegen ihres Dialekts, andere trotz ihres Dialekts"), nimmt sich der Landesvater auch danach Zeit, schließlich werden noch jede Menge Fotos gemacht. Geradezu aufgekratzt erzählt er, wie Kiechles Ehemann Marcel Reif mehrfach am Abend nach einem Simultandolmetscher verlangt habe, gibt ein paar fränkische Wortspiele zum Besten und meint abschließend: "Dialekt hat auch mit Identität zu tun, und dazu darf man sich auch bekennen." In dieselbe Kerbe hatte zuvor auch Monika Gruber geschlagen, als sie die bayerischen Eltern dazu aufrief, ihren Kindern doch bittschön einen gescheiten Dialekt mitzugeben: "Bairisch red' ma im Himmel, Hochdeutsch in Hannover - ihr habt's die Wahl!"