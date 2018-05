2. Mai 2018, 18:47 Uhr FC Bayern München Meisterfeier am Sonntag

FC Bayern bestätigt Termin am 20. Mai, Händler sind erleichtert

Die Händler in der Innenstadt sind erleichtert, denn die Meisterfeier des FC Bayern München wird wie geplant am 20. Mai auf dem Marienplatz stattfinden - und damit an einem Sonntag und nicht wie im Jahr zuvor an einem Samstag. Der FC Bayern hat den Termin am Mittwoch offiziell bestätigt, alleine die Uhrzeit steht noch nicht fest. Man rechne aber damit, dass das Team "grob gegen Mittag" auf den Balkon des Rathauses treten werde, gleich nach dem Rückflug vom DFB-Pokalfinale in Berlin.

Schon vor zwei Wochen hatte der Verein eine Mitteilung mit dem geplanten 20. Mai herausgegeben, dieses Datum hätte man nur noch einmal um eine Woche nach hinten verschoben, wenn der FC Bayern es ins Finale der Champions League geschafft hätte. "In diesem Jahr gibt es jetzt nur Glückliche, den FC Bayern München und die Händler in der Innenstadt", sagt Wolfgang Fischer vom Verein CityPartner, dem Zusammenschluss verschiedener Unternehmen in der Innenstadt. Im vergangenen Jahr fand die Meisterfeier an einem Samstag statt, wegen der Sicherheitskontrollen wurde das Gelände um den Marienplatz aber stets schon vom Morgen an abgesperrt und auch die Taschen der Passanten wurden kontrolliert - die Händler fürchteten um ihr Samstagsgeschäft. Der FC Bayern München rechtfertigte den Termin damals damit, dass wiederum die Feier im Jahr zuvor, also 2016, an einem Sonntag nicht so stimmungsvoll gewesen sei wie erhofft und es besser sei, wenn die Fans direkt vom Stadion zum Marienplatz fahren könnten.

In diesem Jahr wird die Deutsche Meisterschaft sogar erst eine Woche nach dem letzten Spieltag in der Bundesliga gefeiert werden, allerdings hat das nichts mit den Händlern in der Innenstadt zu tun: Zum einen findet das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am 19. Mai statt, zum anderen bleibt die Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof am Wochenende zuvor gesperrt.