24. Januar 2018, 15:47 Uhr Fasching Abenteuer im Dunkelwald

Nicht nur freundliche, auch schaurige Geschöpfe sollen in der magischen Welt hausen, die Kinder in der Pasinger Fabrik selbst gestalten können.









Eine Welt voller magischer Wesen entsteht bis Fasching in der Pasinger Fabrik. Doch nur die tapersten und klügsten Kinder und Jugendlichen werden in den Magischen Zirkel aufgenommen.

Von Barbara Hordych

Mit der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen soll in der Pasinger Fabrik in den kommenden Wochen eine abenteuerliche und geheimnisvolle Welt voller magischer Wesen entstehen: Geplant ist ein farbenprächtiges Wunderland, bewohnt von Hexen und Zauberern, Elfen, Waldgeistern und anderen Gestalten. In Gemeinschaftsarbeit wird dieser "Dunkelwald" erbaut, in dem nicht nur freundliche, sondern auch schaurige Geschöpfe hausen sollen.

Weitere magische Orte werden eine Drachenhöhle sein, in der es nicht immer mit rechten Dingen zu geht und ein Spiegelsee mit unergründlichen Tiefen, bewohnt von Wesen, die noch kaum jemand zu Gesicht bekommen hat. Der Fantasie der jungen Teilnehmer sind keine Grenzen gesetzt, das Mitmachen an den Nachmittagen von Mittwoch bis Samstag ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.

Bis zum Faschingsfest am Samstag, 10. Februar, soll die magische Welt komplett erschaffen sein. Und dann gilt es, Mut und Können unter Beweis zu stellen, denn nur die Tapfersten und Klügsten werden in den Magischen Zirkel aufgenommen. Im Zauberladen erhalten die Nachwuchsmagier ihre Ausrüstung, können sich an Beschwörungsformeln versuchen und Zaubertränke mixen.

Vielleicht hilft das berühmte Hexeneinmaleins aus Goethes Faust? "Du mußt versteh'n, aus Eins mach Zehn. Die Zwei lass geh'n. Die Drei mach gleich, So bist du reich. Verlier die Vier! Aus Fünf und Sechs, So sagt die Hex, Mach Sieben und Acht, So ist's vollbracht: Und Neun ist Eins, Und Zehn ist keins". Außerdem erwartet die jungen Gäste ein Stationenspiel durch die magische Welt, ein Kostümwettbewerb sowie ein Theater von Kindern für Kinder.

Magische Wesen und Welten, ab 6 J., 24. Jan. bis 10. Feb., Mi. bis Sa., 14.30 bis 18 Uhr, kostenlos und ohne Anmeldung. Faschingsfest, Sa., 10. Feb., 14.30 bis 18 Uhr, Kinder- und Jugendkulturwerkstatt Pasinger Fabrik, 089/8888806