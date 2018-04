27. April 2018, 18:50 Uhr Familiengeschichte Mehr als alte Hüte

Hazel Stein hat vom Erbe ihrer Vorfahren nichts gewusst

Es war im vergangenen Sommer, "der heißeste Tag im Jahr", erinnert sich Hazel Stein, als sie zum ersten Mal eines der fragilen Gebilde aus Stroh in der Hand hielt - und spontan auf den Kopf setzte. Fast 100 Hüte, viele von ihnen mehr als 100 Jahre alt, lagen vor ihr im Depot des Stadtmuseums. Sorgfältig in Papier eingeschlagen und in Schachteln verpackt. Das unbekannte Erbe ihrer Vorfahren, der Brüder Otto und Josef Rothschild, die in der Sendlinger Straße 86 einst ein Hut- und Putzgeschäft besaßen.

"Ich fand es schön, wie sorgfältig das Museum die Hüte aufbewahrte. Und nun bin ich beeindruckt, wie sorgfältig es die Geschichte meiner Familie im Dritten Reich aufarbeitet." Hazel Stein ist die Enkelin von Otto Rothschild und lebt in London. Sie ist als Vertreterin der Familie ebenso nach München zur Eröffnung der Ausstellung gekommen wie Erben der Familie Lämmle. Für die Rothschilds ist es sogar ein besonderes Familientreffen, weil sich Angehörige aus England und den USA, die sich noch nie getroffen haben, hier nun persönlich kennenlernen.

Gegründet 1882 von Heinrich Rothschild, wurde das Geschäft, das vor allem für seine Trauerhüte berühmt war, in der Pogromnacht im November 1938 verwüstet, wenige Wochen später das Unternehmen liquidiert. Die Waren und Produktionsmittel gingen zu Schleuderpreisen an Münchner Firmen, langjährige Kunden und ans Stadtmuseum, wie man dem fundierten Katalog zur Ausstellung "Ehem. jüdischer Besitz" (Hirmer Verlag) entnehmen kann. Museumsdirektor Konrad Schießl bediente sich reichlich. Aus dem Archiv der Rothschilds nahm er 92 Hüte mit, die als Modelle für neue Kollektionen gesammelt wurden. Ein bis sieben Reichsmark zahlte er pro Stück - und rühmte sich nach dem Krieg, die Hüte vor der Vernichtung gerettet zu haben

Bei aller Freude über die Wiederentdeckung und die bevorstehende Einigung mit dem Stadtmuseum, das die Hutsammlung auch in Zukunft behalten möchte, fragt sich Hazel Stein: "Ob die Museumsbesucher sich tatsächlich für solche Alltagsgegenstände interessieren?" Für sie selbst sind die mit Zierrat herausgeputzten Gebilde vor allem Erinnerungsstücke. Dass ihr der eine oder andere auch stehen würde, hat sie beim spontanen Aufsetzen im vergangenen Sommer gemerkt. Doch "niemand hat mir bisher einen Hut angeboten", lacht sie. Kann ja noch kommen.