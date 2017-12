10. Dezember 2017, 13:02 Uhr SZ-Adventskalender "Ich will rauskommen aus diesem Teufelskreis"









Mary A. ist alleinerziehend und versucht alles, um Arbeit zu finden - ohne Erfolg. Andrea B. macht sich Sorgen um ihre Tochter, weil sie selbst schwer krank ist. Zwei von vielen Fällen, in denen der SZ-Adventskalender hilft.

Von Inga Rahmsdorf

Sofia wünscht sich zu Weihnachten eine Sternschnuppe. Immer, wenn die Siebenjährige eine am Himmel sieht, wünscht sie sich, dass ihre Mutter gesund wird. Doch die Sternschnuppen haben Sofias Wünsche bisher nicht erfüllt. Andere siebenjährige Kinder haben Angst vor Gespenstern, vor Einbrechern oder Monstern. Sofia hat Angst davor, ihre Mutter zu verlieren und ganz alleine zu sein. Das Mädchen hat ihre Mutter noch nie gesund erlebt. Ihren Vater kennt sie nicht, er lebt im Ausland und kümmert sich nicht um seine Tochter.

Wenn Sofia in der Schule ist, wird ihre Mutter, Andrea Bauer, an ein Gerät angeschlossen, das durch einen Schlauch Blut aus ihrem Körper herauspumpt, reinigt und durch einen anderen Schlauch wieder in ihren Körper hineinpumpt. Dreimal in der Woche muss die 42-Jährige für jeweils vier Stunden in einem Nierenzentrum an der Dialyse liegen. Seit drei Jahren. Danach geht es ihr immer schlecht. "Es fühlt sich jedes Mal an, als hätte ich eine Grippe", sagt Bauer. Mit Übelkeit, Gliederschmerzen und Erschöpfung. Aber ohne Dialyse könnte sie nicht überleben. Andrea Bauer und Sofia heißen eigentlich anders, aber sie möchten nicht, dass ihr Name in der Zeitung steht.

Man wünscht Sofia einen Himmel voller Sternschnuppen. Sie lebt mit ihrer Mutter in einer Eineinhalb-Zimmer-Wohnung. Bauer schläft auf einer durchgelegenen Ausziehcouch. Ein Bett kann sie sich nicht leisten, das Geld ist jeden Monat knapp, denn arbeiten kann die Münchnerin aufgrund ihrer Erkrankungen schon seit Jahren nicht mehr. Bauer leidet ständig unter starken Schmerzen, sie ist Diabetikerin, ihr linker Fuß ist wiederholt operiert worden.

Beim ersten Mal wurde ein Stück Knochen aus der Hüfte in das Fußgelenk eingesetzt, doch es hat sich nur verschlimmert. Es ist unklar, ob sie jemals wieder laufen kann oder der Fuß sogar amputiert werden muss. Sie wartet zudem auf eine Transplantation für eine Bauchspeicheldrüse und eine Niere. Es ist nicht leicht, ein geeignetes Spenderorgan zu finden, denn Bauer hat auch noch eine seltene Blutgruppe. Zudem können die Organe nur transplantiert werden, wenn es ihrem Fuß besser geht.

In Bauers Kindheit wurde die Diabetes-Erkrankung lange Zeit nicht diagnostiziert, dann wurde ihr Blutzuckerspiegel nicht richtig eingestellt. An den Folgen davon wird sie ihr Leben lang leiden: Nervenschäden, Augenschäden, Nierenschäden. Als sie schwanger wurde, rieten die Ärzte ihr, abzutreiben, das gesundheitliche Risiko sei zu groß. Bauer aber wollte ihr Kind. Sofia war eine Frühgeburt, das Baby musste zunächst auf die Intensivstation. "Ich bin so froh, dass meine Tochter da ist und dass sie heute gesund ist", sagt Bauer.

Auch wenn es der Mutter seit der Geburt gesundheitlich noch schlechter geht. Doch Sofia ist auch ihr Ansporn, durchzuhalten, trotz der Schmerzen, trotz der ständigen Krankenhausaufenthalte, trotz der immer neuen Erkrankungen. "Wenn das Kind nicht da wäre, dann wäre ich auch nicht mehr", sagt sie. "Aber es ist schlimm, was meine Tochter alles durchmachen muss."

Bauer ist im Alltag ständig auf Unterstützung angewiesen. Ihre Familie kommt zwar aus München, doch ihre Mutter und eine ihrer beiden Schwestern sind an Krebs gestorben, der Vater ist zu alt, um zu helfen. Die andere Schwester unterstützt sie viel, doch sie ist selbst auch krank. Bauer ist dankbar, dass die Eltern von Sofias Freunden ihre Tochter mit zum Sportverein nehmen, oder sie zum Spielen zu sich einladen, weil sie selbst nichts unternehmen kann. Ab und an kann sie sich das Auto von ihrer Schwester leihen, um Sofia zur Schule zu bringen oder abzuholen. Ein eigenes gebrauchtes Auto wäre ihr großer Traum, damit sie ihre Tochter auch im Alltag begleiten könnte, doch leisten kann sie sich das nicht.

Auch Mary ist alleinerziehende Mutter. Die 38-Jährige hat drei Kinder; auch sie lebt in einer finanziell schwierigen Situation. Verzweifelt sucht Mary nach eine Arbeit, um ihre Situation zu verbessern. Vor einigen Monaten hatte sie endlich einen Job in Aussicht. Mary wollte als Schulbegleiterin arbeiten, eine Familie suchte eine Betreuung für ihr behindertes Kind. "Es passte so gut", sagt Mary, die nicht möchte, dass ihr Nachname in der Zeitung steht. Sie hatte schon Erfahrungen bei Praktika in Kinderkrippen gesammelt, hat eine Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht.

Außerdem hat ihr ältester Sohn autistische Züge, Mary weiß also, was es heißt, wenn Kinder eine besondere Betreuung brauchen, eine feste Struktur, wenn sie sich nicht so verhalten, wie man das vielleicht von Gleichaltrigen erwartet. Doch es hat nicht geklappt. Die Familie hat ihr abgesagt, nachdem Mary sich dort vorgestellt hatte. "Vielleicht", sagt Mary vorsichtig und zögert, "vielleicht lag es daran, dass meine Hautfarbe zu dunkel ist."