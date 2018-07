8. Juli 2018, 18:56 Uhr Falsche Polizisten Trickdiebe scheitern bei 78-jähriger Rentnerin

Falsche Polizisten wollten eine 78-Jährige reinlegen - scheiterten aber an der Rentnerin. Ein angeblicher Oberkommissar meldete sich telefonisch und erzählte etwas von Diebstählen in der Gegend. Er schicke deshalb eine Kollegin vorbei, die Geld abholen solle. Die 78-Jährige öffnete der Frau zwar, schickte sie aber wieder weg. Zahlreiche folgende Anrufe ließ sie unbeantwortet, nur einmal hob sie ab - und schrie den Trickdieb dabei ordentlich an.