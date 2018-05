3. Mai 2018, 18:32 Uhr Fahndung Staatenloser Verbrecher am Flughafen gefasst

Die Bundespolizei hat am Münchner Flughafen einen 30-Jährigen festgenommen, der an Weihnachten 2014 in Schweden gemeinsam mit Komplizen einen Mann schwer verletzt und misshandelt haben soll. Der staatenlose Mann kam mit einem Flugzeug aus Kairo am Flughafen an, Bundespolizisten nahmen ihn bei der Passkontrolle fest, weil die schwedischen Behörden mit internationalem Haftbefehl gesucht hatten. Ein Gericht in Uppsala hatte den 30-Jährigen zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt, danach war er untergetaucht. Nun sitzt er in Stadelheim, das Auslieferungsverfahren läuft.