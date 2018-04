26. April 2018, 18:59 Uhr Explosion in Grünwald Geldautomat gesprengt: 100 000 Euro Beute

Zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Tagen haben unbekannte Bankräuber einen Geldautomaten aufgesprengt und Geldkassetten gestohlen, in denen sich mehr als 100 000 Euro befand. Laut Polizei schlugen die Räuber in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.10 Uhr in einer Filiale der Deutschen Bank an der Emil-Geis-Straße in Grünwald zu. Bereits am Tag zuvor hatten unbekannte Täter einen Automaten der Deutschen Bank in Ottobrunn gesprengt und ebenfalls mehr als 100 000 Euro gestohlen. Die Vorgehensweise der Räuber war in beiden Fällen die gleiche: Zuerst leiteten sie Gas in den Automaten, dann entzündeten sie das Gemisch und führten eine Explosion herbei, um an die Geldkassetten zu gelangen. Bei dem Raub in Grünwald wurden sie offenbar von Zeugen gesehen. Drei junge Männer sollen aus der Bank geflüchtet, in ein Auto gesprungen und davongerast sein. Bei dem Fluchtwagen handelt es sich vermutlich um einen dunklen Audi A 6 Kombi in einer Sportausführung.