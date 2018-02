14. Februar 2018, 19:01 Uhr Ewiges Hin und Her "Wir hängen weiter in der Luft"

Freisings Oberbürgermeister ist dennoch optimistisch

Interview von B. Goormann-Prugger, Freising

Tobias Eschenbacher (Freisinger Mitte) ist seit bald sechs Jahren Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Freising. Seine politische Laufbahn begann er bei der Jungen Union und der CSU. Im Herbst 2011 verließ er die CSU, auch wegen deren Haltung in Sachen dritter Startbahn: Eschenbacher, der auch Vorsitzender der Fluglärmkommission ist, sieht darin eine Gefahr für die Stadt und ihre Bürger, ja für den ganzen Großraum München. Die neue Entwicklung lässt ihn vorsichtig hoffen.

SZ: Ist das jetzt das Ende der Planungen für den Bau der dritten Startbahn?

Tobias Eschenbacher: Das wäre natürlich zu hoffen. Letzten Endes begrüße ich es sehr, dass man jetzt eine Gesamtbetrachtung des Flughafens anstellen möchte, bei der es auch um die Frage der Anbindung geht und um die gesamte Situation. Wir sind hier in Freising ja der Ansicht, dass man den Flughafen auch im Bestand ausbauen könnte, das bedeutet, der Flughafen kann unser Ansicht nach auch funktionieren ohne die dritte Startbahn. Und jetzt sieht es ja so aus, dass es nicht mehr nur alleine um den Bau der dritten Bahn geht.

Befürchten Sie, dass es dieser offenkundige Richtungswechsel nur ein Trick war, um sich die Chancen bei der anstehenden Landtagswahl nicht zu verderben?

Das ist sicher eine Entscheidung, die auch der bevorstehenden Wahl geschuldet ist und durch die wir noch weiter in der Luft hängen. Ich hoffe aber, dass dieser Richtungswechsel zumindest ein Zeichen dafür ist, dass man sich noch intensiver mit dem Flughafen und seinem Potenzial beschäftigen will.

Was bedeutet das für die Planungssicherheit der Stadt und die Ausweisungen von neuen Wohngebieten? Wäre es nicht besser, man wüsste, die Bahn würde nie gebaut?

Städtebaulich wäre das für uns am sinnvollsten. Es wäre unser großer Wunsch, wenn die Pläne für den Bau der Startbahn endgültig beerdigt werden würde.

Gehen Sie heute denn wenigstens ein bisschen feiern?

Sagen wir mal, die Stimmung wird eher verhalten hoffnungsvoll sein. Es war ja in den vergangenen Jahren in dieser Sache immer ein ewiges Hin und Her. Große Hoffnungen hatten wir schon nach dem Besuch von Ministerpräsident Horst Seehofer 2015 in Attaching. Und nach einem Jahr war dann schon wieder alles ganz anders.

Ist es nicht doch ein Festtag für die Bewohner des Stadtteils Attaching, die ja von dem Startbahnbau am meisten betroffen wären?

Auch hier gilt, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben.