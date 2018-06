8. Juni 2018, 17:42 Uhr Evangelische Kirche "Wir machen uns keine Illusionen, dass wir den Negativtrend aufhalten können"

Seit 2008 sind im Dekanatsbezirk München fast 50 000 Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten.

Um dem Trend etwas entgegenzusetzen, gibt es seit zehn Jahren eine zentrale Eintrittsstelle in der Innenstadt.

Etwa jeder Dritte, der in die Kirche eintreten möchte, tut dies dort und nicht an einer Gemeinde.

Von Jakob Wetzel

Die beiden Pfarrer gehen auch dorthin, wo niemand mit ihnen rechnet. Zum Christopher Street Day etwa, oder auf den Corso Leopold, das Kulturfest auf der Schwabinger Leopoldstraße. Dann suchen sie ihren Platz zwischen all den Ständen von Vereinen, Künstlern und Parteien, zwischen Wurstbuden und Musikbühnen, und bauen ihren eigenen Pavillon auf, den dunkelroten mit dem Schriftzug "Kircheneintrittsstelle". Und dort stehen Sabine Bleise-Donderer und Sebastian Kühnen dann und verteilen weiße Luftballons, auf denen "Gerne evangelisch!" steht. Sie wollten ein Merkposten sein, sagt Kühnen. "Damit uns die Menschen sehen und sich denken: Da war doch noch was."

Seit zehn Jahren betreibt die evangelische Kirche eine zentrale Eintrittsstelle in München. An diesem Sonntag feiert sie Jubiläum. Sie soll ein niedrigschwelliges Angebot sein; die Kirche will mit ihr dem Mitgliederschwund etwas entgegensetzen. Die zwei Pfarrer bieten Glaubenskurse an, Bibelarbeit mit kreativem Tanz und Stadtführungen. Vor allem aber sind sie da: Wer eintreten will, muss seitdem nicht mehr zum Pfarrer einer Gemeinde gehen, sondern kann auch zur Zentrale an der Herzog-Wilhelm-Straße am Rand der Altstadt kommen.

"Wir machen uns keine Illusionen, dass wir den Negativtrend aufhalten können", sagt Sabine Bleise-Donderer. Doch immerhin 1800 Menschen sind in der Eintrittsstelle seit 2008 Kirchenmitglieder geworden, pro Jahr seien es zuletzt immer etwa 200 gewesen, heißt es. Im Dekanatsbezirk München gab es inklusive der Eintrittsstelle im gleichen Zeitraum 5745 Eintritte; fast jeder Dritte ging also nicht in eine Gemeinde, sondern zu Bleise-Donderer und Kühnen. Seit 2008 sind freilich auch 48 214 Menschen ausgetreten.

Bleise-Donderer und Kühnen arbeiten in einem freundlichen Raum, die Wände sind weiß, der Boden ist aus Holz, vor dem Schreibtisch steht eine Garnitur aus Rattan-Sesseln, und die gläserne Eingangstür steht immer offen, wenn einer der beiden da ist. Jeder sei willkommen, sagen sie. Für die Broschüren gibt es neuerdings zwei Pappaufsteller in Form von Schafen, eines ist weiß, das andere schwarz.

Drinnen kann es sehr schnell gehen: Wer will, kann ohne viel Gewese eintreten. Gerade konvertierenden Katholiken sei das oft wichtig, erzählt Bleise-Donderer. Viele seien am selben Tag aus der katholischen Kirche ausgetreten und wollten am liebsten keinen Tag ohne Kirchenzugehörigkeit sein. Sie müssen dann lediglich persönlich kommen und Taufbescheinigung und Austrittszeugnis mitbringen; eine Glaubensprüfung gibt es nicht. Die beiden Pfarrer erklären, was es mit Kirchensteuer und Kirchgeld auf sich hat, regeln die Gemeindezugehörigkeit und vermitteln einen Kontakt zur künftigen Pfarrerin oder zum künftigen Pfarrer; sie wollten ja keine Alternative zur Ortsgemeinde sein, sagt Kühnen, sondern nur eine Brücke. Manchmal wird auch gebetet und in der Bibel gelesen, je nach Wunsch. Am Ende gibt es eine Urkunde.

Bevor es so weit ist, nehmen die Eintrittswilligen aber erst einmal Platz auf einem der Rattan-Sessel. Und sie sprechen mit den Pfarrern über die Gründe für ihren Austritt und für ihren Wunsch nach Wiedereintritt, und auch über alles andere, was sie gerade umtreibt.