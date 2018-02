6. Februar 2018, 17:58 Uhr SPD im Landkreis 25 Neueintritte bis zum Stichtag









Die vergangenen zweieinhalb Wochen musste SPD-Regionalgeschäftsführer Markus Grill einige Überstunden einlegen. Insgesamt 120 Neueintritte sind für die Landkreise Erding, Freising und Ebersberg seit dem Bundesparteitag bei ihm eingegangen (Stand Dienstag, 13.30 Uhr). Die Neuen dürfen über den Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU/CSU mit abstimmen - allerdings nur, wenn sie bis zum gestrigen Stichtag Dienstag, 18 Uhr, eingetreten sind. Grill rechnete am Nachmittag noch mit zwei bis drei Nachzüglern.

Die Neuzugänge verteilen sich folgendermaßen: 25 Neuanmeldungen im Landkreis Erding, 44 in Freising und 51 in Ebersberg. Diese Verteilung entspreche in etwa dem Größenverhältnis der Landkreise, sagt Grill. Wobei Erding die mit Abstand wenigsten Mitglieder hat. Insgesamt habe sich die SPD in den drei Landkreisen von 1220 Mitgliedern auf 1340 gesteigert, berichtet Grill. "Quer durch das Gemüsebeet", so beschreibt der SPD-Regionalgeschäftsführer die Zusammensetzung der Neuzugänge. Der jüngste ist 15 Jahre alt, der älteste 85 Jahre.

Es sind wesentlich mehr Männer als Frauen in die SPD eingetreten, das Verhältnis liegt laut Grill bei 70 zu 30.

Nun gibt es nicht wenige Stimmen, die sagen, dass viele nur deshalb in die SPD eingetreten sind, um die innerparteilich umstrittene Neuauflage der Großen Koalition mit ihrer Neinstimme zu verhindern. Grundsätzlich sei er erst einmal über die vielen Neuzugänge froh, sagt Grill auf Nachfrage. Der Zuwachs gebe der SPD eine "gewisse Schubkraft", außerdem erhalte die Partei aufgrund der höheren Mitgliederzahlen auch zusätzlich staatliche Mittel. Er fürchtet nicht, dass nach der Abstimmung die neuen Mitglieder wieder abspringen und verweist auf frühere "Eintrittswellen": 70 bis 80 Prozent der Neuzugänge seien der SPD treu geblieben.

Dienstag Nachmittag hat Markus Grill mit der Bearbeitung der letzten Anträge verbracht. Jeder einzelne muss vom jeweiligen Ortsverein genehmigt werden, "zwei oder drei", so Grill, seien abgelehnt worden. Wegen des Datenschutzes könne er die Gründe nicht nennen. Aber der Eintritt werde verweigert, wenn jemand zum Beispiel bereits in einer anderen Partei Mitglied sei oder "seine Einstellung nicht zu den Grundsätzen der Partei passt".