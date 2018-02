9. Februar 2018, 17:41 Uhr Neue Zahlen Stadt Erding wächst kaum









Bevölkerungszunahme beträgt nur 54 Menschen oder 0,1 Prozent

Die Erdinger Stadtverwaltung zählt mit: Jedes Kind, jede Frau und jeder Mann wird im Einwohneramt bei der Geburt oder einem Zuzug eingebucht und beim Tod oder einem Wegzug ausgebucht. Daraus kann man Statistiken fertigen, an denen sich demografische Entwicklungen ablesen lassen. Eine Erkenntnis zum Jahr 2017: Die Bevölkerung in der Stadt ist nur minimal gewachsen. Zum Jahreswechsel 2016/2017 wohnten 38 428 Menschen hier, zwölf Monate später waren es 54 mehr. Damit "verlangsamt sich das Wachstum weiter", heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Denn 2015 hatte die Einwohnzahl Erdings noch um 445 Personen zugenommen, 2016 Betrug das Bevölkerungswachstum 230 Menschen. Die prozentualen Steigerungsraten hat das Einwohneramt nicht ausgerechnet. Ein Manko, das die SZ ausbügelt. Nach einem Einwohnerzuwachs von 1,2 Prozent im Jahr 2015 und 0,6 Prozent im Jahr 2016, gab es im vergangenen Jahr ein schlappes Plus von 0,1 Prozent. Man könnte sagen, das ist so gut wie nichts. Denn falls die Bevölkerungsentwicklung in der gleichen Langsamkeit weiterginge, dann würde es noch 27 Jahre dauern, bis die Stadt die 40 000 Einwohner-Marke erreichen würde.

Auch wenn das aktuelle Miniwachstum bei der Einwohnerzahl so klitzeklein ausfällt, weist die Stadtverwaltung daraufhin, dass es "nicht allein im Zuzug begründet" sei. Laut der Statistik des Einwohneramts zogen 2519 Menschen nach Erding und 2497 verließen die Stadt, was unterm Strich ein Saldo von gerade mal 22 Menschen ergibt. Und tatsächlich: Da 367 Geburten 335 Todesfälle gegenüberstehen, ist das Saldo der sogenannten natürlichen Bevölkerungsentwicklung mit 32 Erdinger Baby-Neubürgern größer als das durch den Zuzug. Betrachtet man alleine die Steigerung der Bevölkerungszahl durch den Zuzug, wird der noch kleiner, man kommt auf die verschwindend kleine Steigerung von 0,06 Prozent.

Außerdem teilt das Rathaus mit, wie viele Menschen innerhalb der Stadt umgezogen sind: "Wechselten 2016 insgesamt 1435 Menschen in Erding ihren Wohnsitz, taten dies im vergangenen Jahr 1396." Weiter heißt es, die Zahl der Eheschließungen sei 2017 von 281 auf 250 gesunken. Die prozentuale Änderung beim Heiraten ist mit minus elf Prozent enorm. Die Zahl der Scheidungen sei dagegen "nahezu gleich" geblieben: 122 Scheidungen statt 116 im Vorjahreszeitraum. Von "nahezu gleich" kann aber nicht die Rede sein: der Unterschied macht 5,2 Prozent aus.