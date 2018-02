11. Februar 2018, 18:26 Uhr Kulturfestival im Frühling Der Lenz lockt









Die Sinnflut Kultur GmbH veranstaltet Anfang April zum ersten Mal ein Frühlingsfestival in Dorfen. Nachmittags kommen die Kinder voll auf ihre Kosten, abends gibt es Konzerte

Von Katharina Kohring, Dorfen

- Seit Anfang des Jahres laufen die Planungen der Sinnflut Kultur GmbH für den ersten Dorfener Kulturfrühling "Der Lenz" auf Hochtouren. Vom 1. bis 8. April präsentieren der Kulturverein mit der Stadt Dorfen und dem Förderkreis verschiedene Künstler, Markstände und kulinarische Besonderheiten. Die Stadt und der Förderkreis seien auf sie und ihr Team zugekommen, sagt dazu Lea Feller, Geschäftsführerin der Sinnflut Kultur GmbH. Sie hätten angefragt, gemeinsam eine Frühlingsveranstaltung zu organisieren. Und Sinnflut hat zugestimmt: "Im Frühling ist noch nicht so viel geboten, aber die Menschen wollen trotzdem schon raus und was erleben", sagt Feller.

Bei den Marktständen dreht sich alles um den Frühling. Es wird Stände geben, die Garten- und Dekoartikel verkaufen, aber auch Schmuck, Gewürze und Weidenkunst. Ein großer Schwerpunkt beim Programm liegt auf dem Kinderprogramm an den Nachmittagen. Es kommen Clowns, Zauberer, ein Kasperltheater und der Haustierzirkus Liberta aus dem Allgäu. Der Zirkus arbeitet mit Hühnern, Enten, Hunden und einem Schwein. Nach den Vorführungen dürfen die Kinder mit den Tieren spielen. Liberta wird am Ostermontag zweimal auftreten, einmal um 14 Uhr und einmal um 16 Uhr. Für die Erwachsenen gibt es jeden Abend von 17 bis 20 Uhr musikalische Unterhaltung, am Ostersonntag und am Wochenende werden zwei Konzerte hintereinander aufgeführt.

Aber auch für die Verpflegung wird gesorgt sein. Mit einem afrikanischen Essensstand, Schaschlik, Steckerlfisch, Bratwürsten und Crêpes setzen die Veranstalter nicht nur auf eine große Bandbreite, sondern auch auf Regionalität. Schaschlik und afrikanisches Essen kommen aus München, der Steckerlfisch von Beppos Steckerlfischbraterei aus Erding, die Bratwürste vom Wurststand Günter Sattler aus Dorfen und die Crêpes aus Taufkirchen. "Wir haben versucht, viele Stände aus der Region zu gewinnen", sagt Feller. Generell sind alle Stände und Veranstaltungen auf dem Unteren Markt zu finden, allerdings sei man für das Aprilwetter gewappnet, so Feller weiter: Die Bühne ist überdacht, außerdem gibt es zwei Hütten, in denen das Programm bei schlechtem Wetter verlagert werden kann. "Wir werden viel mit Schirmen arbeiten." Auch das Kinderprogramm ist zum Großteil überdacht, bei gutem Wetter soll aber auch möglich viel unter freiem Himmel passieren.

Neben den Veranstaltungen am Unteren Markt bietet Sinnflut mit dem Jakobmayer weitere Programmpunkte. Am Dienstag, 3. April, tritt eine der ältesten noch aktiven Rockbands, The Pretty Things, auf, sagt Birgitt Binder, Künstlermanagerin des Jakobmayers. The Pretty Things wurde 1963 vom Gitarristen Dick Tylor und dem Sänger Phil May in London gegründet, die Band soll sogar für Led Zeppelin und David Bowie Vorbildcharakter gehabt haben. Am Freitag, 6. April, wird die Band Organ Explosion zu hören sein, sie wird ihr aktuelles Studioalbum "Level 2" präsentieren. Ihre Musik zeichnet sich dadurch aus, dass sie vor allem Elemente aus der Musik der 60er und 70er Jahre in sich aufnimmt und Harmonien aus dem Jazz, Blues und Gospel aufweist, erzählt Binder.

Mit Rodscha aus Kambodscha und Toni Palme wird auch den Kindern zum Abschluss der Festtage noch einmal etwas geboten. Am Sonntag, 8. April, präsentieren sie ihr drittes Album "Rastazebra". Rodscha und Toni komponieren seit 15 Jahren Kindermitmachlieder, 2015 gewannen sie den deutschen Kindermusikpreis, ihre Lieder und Alben waren schon mehrfach in den Kindercharts von BR und WDR.