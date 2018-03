14. März 2018, 18:19 Uhr 68er-Bewegung "Wir waren die nützlichen Idioten, um den Weg in die Moderne freizuschaufeln"

Und plötzlich war das Leben in München anders - eine junge Frau 1968 beim Einkaufen am Viktualienmarkt.

Wie Münchens ehemalige Bürgermeisterin Sabine Csampai 1968 in Schwabing von der Weltrevolution träumte.

Interview Von Karl Forster

Seit mehr als zwölf Jahren lebt Sabine Csampai in Montemerano, einem Dorf in der Maremma, in einer Wohngemeinschaft mit Gleichgesinnten. Das Leben in der Toskana, es ist der Wirklichkeit gewordene Traum einer Frau, die schon als Kind politisch zu denken gelernt hat, die Münchens Grüne von Anfang an mit scharfer Zunge geprägt hat, die sich später als grüne Stadträtin Hochachtung auch des politischen Gegners erarbeitet und als Dritte Bürgermeisterin (1990-1996) ein ihr selbst gegebenes Versprechen wahr machte: in die Domäne ...