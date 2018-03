20. März 2018, 13:58 Uhr 68er-Bewegung "Die Zeit damals war wie ein Stahlbad"

Der frühere CSU-Chef Theo Waigel war 1968 Gerichtsassessor in München und rechtfertigt die harten Urteile gegen Demonstranten.

Von Willi Winkler

Als in Berlin die berüchtigte Kommune 1 zerfiel, ging Dieter Kunzelmann in den Untergrund, während Rainer Langhans, Fritz Teufel und Ulrich Enzensberger nach München in neue Kommunen zogen. Es kam mehrmals zu Brandanschlägen der "Tupamaros München", die Polizei griff hart durch, Fritz Teufel wurde immer wieder eingesperrt. Der spätere CSU-Vorsitzende und Finanzminister Theo Waigel war damals Gerichtsassessor bei der Staatsanwaltschaft München I.

SZ: Herr Waigel, Anfang 1970 haben drei junge Männer von den "Tupamaros München" einen Brandsatz in die Wohnung ...