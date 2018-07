8. Juli 2018, 18:56 Uhr Einsatz Feuer an der Theresienhöhe

Ein Brand auf der Großbaustelle im Hochhauskomplex an der Theresienhöhe ist noch einmal glimpflich ausgegangen. Bauarbeiter bemerkten am frühen Samstagmorgen, dass aus einer Fuge zwischen zwei Gebäudeteilen Rauch drang und alarmierten die Feuerwehr. Die rückte mit mehreren Löschzügen an, weil direkt nebenan die Wohnhochhäuser des sogenannten Betongebirges liegen. Die Retter mussten zunächst Bohrlöcher im Gebäude legen, bevor der Brand effektiv bekämpft werden konnte. Nachdem der Dehnfugenbrand an der Gollierstraße gelöscht war, untersuchten Helfer der Feuerwehr sämtliche angrenzenden Gebäudeteile auf mögliche weitere Brände und Rauch. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Erst vor gut drei Monaten musste wegen eines Brands im Keller des Gebäudekomplexes das gesamte Hochhaus evakuiert werden.