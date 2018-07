8. Juli 2018, 18:56 Uhr Einladung "Fürchtet euch nicht"

Beim SZ-Leserfest lässt Polit-Kabarettist Hannes Ringlstetter Ängste verfliegen

Noch sitzen die SZ-Leser und schmausen unter und vor dem Dach der Half Moon Bar. Später dann, wenn Hannes Ringlstetter sie nebenan in der Musikarena zum Tanz auffordert, hält es kaum noch einen Zuhörer auf seinem Stuhl. Zwei mal 175 Karten waren über ein Gewinnspiel unter den Abonnenten für das große Leserfest der Süddeutschen Zeitung auf dem Tollwood- Festival verlost worden. Das findet seit mehr als 15 Jahren regelmäßig statt. Im Sommer besteht es stets aus einer Einladung zum Aperitif mit Buffet und einem anschließenden Konzert. In diesem Rahmen konnten diesmal die Leser mit die ersten sein, die das brandneue Programm des bayerischen Musikers und Polit-Kabarettisten Hannes Ringlstetter live erlebten: "Fürchtet Euch nicht!" heißt es - die Stimmung in der Arena war dabei derart euphorisch, dass noch das letzte Quäntchen Angst verflog: vorm nächsten Regenguss, vor den Trumps dieser Welt und davor, beim Winter-Tollwood in ein paar Monaten vielleicht nicht ausgelost zu werden zur großen Sause mit der SZ. Da heißt es dann an einem Abend sogar "SZ only", und eine Show mit gesetztem Dinner wird exklusiv nur für die Leser dieser Zeitung gespielt.