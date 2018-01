3. Januar 2018, 19:00 Uhr Einbrüche Serientäter gefasst









Mann soll mehr als 50 Mal in Gartenlauben eingebrochen sein

Von Thomas Schmidt

Nach einer wilden Jagd querfeldein durch mehrere Gärten, über Sträucher hinweg und vermutlich auch an friedlichen Gartenzwergen vorbei, haben zwei Polizisten einen Dieb gestellt. Der 32-jährige Tatverdächtige, den die Beamten zu Fuß gerade noch einholen und festhalten konnten, soll für mehr als 50 Einbrüche in Gartenlauben verantwortlich sein - und das innerhalb nur eines Monats. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, ging der Mann wohl erst seit Dezember seiner illegalen "Arbeit" in München nach, ab dann aber ausgesprochen fleißig.

Der Einbrecher hatte sich auf die Gartenhäuschen einer Anlage am Stachelbeerweg in Riem und auf die Lauben einer zweiten Anlage in der Stadt spezialisiert, hieß es bei der Polizei. Immer wieder brach er gewaltsam in die kleinen Hütten ein und nahm so ziemlich alles mit, was ihm in die Finger geriet - von Wertsachen über Kleidungsstücke bis hin zu einfachen Lebensmitteln. Weil die Serie von Einbrüchen in den beiden Anlagen so auffällig war, setzte die Polizei bald zivile Streifen ein, um den zunächst unbekannten Dieb zu erwischen.

In der Nacht auf Mittwoch, kurz nach ein Uhr, war es dann soweit: Der Einbrecher schlich wie gewohnt durch seine Lieblingskleingartenanlage in Riem und wollte in eine Laube einsteigen, als ihn zwei Fahnder entdeckten. Sie riefen, er rannte, sie hinterher. Bei der Hatz durchs Gestrüpp verletzten sich die Beamten am Knöchel und am Schienbein, aber sie ließen nicht locker, bis sie den Täter eingefangen und gefesselt hatten. Nun versuchen die Ermittler, ihm all die vielen Einbrüche nachzuweisen.