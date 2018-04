22. April 2018, 18:54 Uhr Ein- und Auspendler 943350

Fast eine Million Pendler sind in der Region an jedem Werktag unterwegs zur Arbeit. Dabei sind die, die innerhalb der Stadt oft weite Wege zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zurücklegen, noch nicht einmal berücksichtigt, für sie gibt es keine offiziellen Zahlen. Diese Pendlergesamtmobilität hat seit 2006 um 220 000 zugenommen. Fast 300 000 pendeln täglich von außerhalb zum Arbeiten in die Region, umgekehrt fahren 123 000 aus dem Großraum zu ihrem Arbeitsplatz außerhalb. Besonders fleißig gependelt wird im Landkreis München. Rund 85 000 Kreisbewohner fahren täglich zur Arbeit außerhalb ihres Landkreises, doppelt so viele, nämlich 170 000, pendeln zu einem Arbeitsplatz im Landkreis München. Die Zahl der Auspendler aus der Stadt hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen, zur Arbeit ins Umland um mehr als 30 000 auf 115 637, eine Steigerung um 39,4 Prozent. Noch deutlicher stieg die Zahl der Münchner, die täglich die Stadt verlassen, um außerhalb der Region zu arbeiten, nämlich um 25 309 (78 Prozent) auf 57 770. Im Schnitt sind 59,9 Prozent der Arbeitsplätze in der Region durch Ortsansässige besetzt, dieses Verhältnis ist seit zehn Jahren fast unverändert.

Auch beim MVV ist das starke Pendleraufkommen zu spüren, für 2016 verzeichnete er 711 Millionen Fahrgäste, gegenüber 2015 ist das eine Steigerung um 19 Millionen. Bei den Kraftfahrzeugzahlen sieht die Entwicklung anders aus. 2015 kamen 535 Pkw auf tausend Einwohner, 2016 waren es 536. Im Jahr 2006 waren noch 604 Pkws je tausend Einwohner zugelassen. Die niedrigste Quote weist die Landeshauptstadt mit 482 auf, die höchste der Landkreis München mit 639 Kraftfahrzeugen.