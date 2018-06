15. Juni 2018, 18:56 Uhr Eifersucht Mann rast mit Bus in Haus von Ex-Freundin

Offenbar aus Wut und Eifersucht ist ein 32-Jähriger mit seinem VW-Bus in das Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin gerast und hat die 30-Jährige anschließend auch noch angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 22 Uhr in Markt Indersdorf im Landkreis Dachau. Der Mann durchbrach mit seinem Wagen einen Zaun und eine Hecke, fuhr quer durch den Garten und krachte durch die Terrassentür ins Wohnzimmer. Die Frau und ihr neuer Freund, ebenfalls 32 Jahre alt, befanden sich gerade im ersten Stock. Der Angreifer soll die Frau dann bedroht und am Hals gepackt haben. Ihr neuer Lebensgefährte überwältigte den Ex und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.