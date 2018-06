6. Juni 2018, 22:00 Uhr Zwei Kapellen spielen auf Beliebte Melodien

Die Musikkapelle Gelting und die Jugendkapelle Gelting-Poing geben am Sonntag, 10. Juni, um 10.50 Uhr, also nach dem Gottesdienst, ein Standkonzert am Marienplatz vor dem Pfarrheim in Gelting. Unter der Leitung von Günther Schuler jun. sowie Christine Westermair werden die Musiker ein Potpourri beliebter Melodien zum Besten geben - vom Marsch bis zum Swing, und vielleicht ist auch der "Plieninger Jubiläumsmarsch" dabei.

Für Getränke und einen kleinen Snack ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Bei schlechter Wetterprognose findet das Standkonzert nicht statt.