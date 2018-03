9. März 2018, 22:03 Uhr Zusammenstoß Bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und etwa 13 500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung der Kreisstraße von Wolfesing nach Weißenfeld und Baldham-Dorf nach Purfing am Donnerstagabend. Eine 21-Jährige aus dem Landkreis hatte laut Polizei an der Kreuzung zwar zunächst angehalten, beim Weiterfahren dann aber doch ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, durch die Wucht wurde der andere Wagen, der von einem 27-Jährigen aus dem Landkreis gesteuert wurde, gegen eine Verkehrsinsel geschleudert. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst mit einem Schock zur ambulanten Beobachtung ins Krankenhaus Ebersberg gebracht werden. Der Mann blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.