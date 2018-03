1. März 2018, 22:10 Uhr Zum Weltfrauentag Vortrag über Rechte in der Ehe

"Frau. Hat. Recht", so heißt eine Informationsveranstaltung über rechtliche und finanzielle Fragen rund um Ehe und Partnerschaft, zu der der Frauenarbeitskreis Ebersberg am Freitag, 9. März, um 17 Uhr ins Landratsamt einlädt. Rechtsanwältin Florentine Heine-Mattern hält den Impulsvortrag und stellt die neue Broschüre "Ehe und Partnerschaft rechtlich begleiten" des bayerischen Sozialministeriums vor. Im Anschluss haben die Veranstalterinnen - die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Eva-Maria Berninger, und die der Stadt Grafing, Maximiliane Dierauff, sowie Vertreterinnen des Frauen- und Mädchennotrufs Ebersberg - eine Diskussionsrunde geplant. "Die Erfahrung zeigt, dass Paare, die heiraten, meist intensiv mit Hochzeitsvorbereitungen befasst sind, jedoch nicht genügend mit den notwendigen rechtlichen und finanziellen Fragen rund um Ehe und Partnerschaft. Auch Ehepartner, die schon länger verheiratet sind, beschäftigen sich selten mit diesem - vor allem für Frauen - wichtigen Thema", so die Veranstalterinnen. In der Broschüre des Sozialministeriums werden mit vielen Fallbeispielen aus der Praxis die rechtlichen Regelungen erklärt. Insbesondere Frauen sollten sich über diese Fragen gut informieren, weil es in der Mehrheit immer noch sie seien, die den Großteil der unbezahlten familiären Aufgaben übernähmen und dadurch oft viel schlechter finanziell und rechtlich abgesichert seien, so die Veranstalterinnen. Der Eintritt zu der Veranstaltung im Hermann-Beham-Saal des Landratsamtes ist kostenlos.