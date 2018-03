20. März 2018, 21:58 Uhr Zum "Jahr der Biene" Blumen und Brummer

Die Grünen fordern eine insektenfreundlichere Kreisstadt

In der Kreisstadt soll es in diesem Sommer wieder richtig brummen. Und zwar auf zahlreichen städtischen Flächen, dort sollen nach dem Wunsch der Stadtratsfraktion der Grünen heuer insektenfreundliche Pflanzen ausgesät werden. Einen entsprechenden Antrag haben die Grünen nun eingereicht, Hintergrund ist zum einen die Beteiligung des Landkreises an der Initiative "Deutschland summt" zum Jahr der Biene, zum anderen der drastische Rückgang der Insektenvielfalt.

Um gut drei Viertel seien die Bestände der Insekten in den vergangenen 27 Jahren zurückgegangen, schreiben die Grünen in ihrer Antragsbegründung. "Das Insektensterben wird auch zu einer Gefahr für uns Menschen", denn schließlich seien viele Nutzpflanzen auf Bestäubung durch Insekten angewiesen. Analog der Initiative "Deutschland summt", die Lebensräume für Bienen und andere Nützlinge in städtischen Bereichen bereitstellen will, schlagen die Grünen sechs mögliche Standorte in der Kreisstadt vor. So sollte das Rondell vor dem Rathaus heuer nicht mit Zier-, sondern mit Wildblumen bepflanzt werden, dazustellen könnte man Infotafeln zum Jahr der Biene. Ebenfalls geeignet als Bienenweide seien die Mauer des Alten Friedhofs in der Rosenheimer Straße und der Glockenhang im Neuen Friedhof. Auch wer vom Bahnhof in die Innenstadt geht, soll dies künftig entlang bunter Blumen tun, vorgeschlagen ist eine Bepflanzung der Flächen in der Altstadtpassage, etwa jener beim Durchgang zum Klosterbauhof. Auch auf noch unbepflanzten Flächen rund um die Grund- und Mittelschule sowie unter vielen städtischen Bäumen sei noch Platz für Blumen. Privatleute sollen sich ebenfalls an der Aktion beteiligen, die Grünen schlagen darum vor, jedem Bauwerber künftig eine Anleitung des Bundes Naturschutz an die Hand zu geben, wie sich naturnahe Wildblumenwiesen anlegen lassen.