8. März 2018, 21:56 Uhr Zufallstreffer Verhaftung nach Verkehrskontrolle

Einen Zufallstreffer hat die Polizei Poing bei einer Routinekontrolle gelandet. Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, hielt eine Streife am Dienstagnachmittag in Vaterstetten einen Kleintransporter auf. Der 34-jährige Fahrer hatte verbotswidrig sein Mobiltelefon genutzt. Bei der Überprüfung der Personendaten kam heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizei nahm den 34-Jährigen vorübergehend fest. Mit der Zahlung von 5400 Euro konnte der Mann den Haftbefehl abwenden und seine Reise fortsetzen.