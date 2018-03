5. März 2018, 22:02 Uhr Zorneding/Markt Schwaben Polizei findet Kokain und Marihuana

Eine Zivilstreife der Poinger Polizei ist bei einer Personenkontrolle am Samstagabend am Zornedinger Bahnhof fündig geworden: Bei einem 32-jährigen Studenten aus Oberschleißheim wurde Kokain sichergestellt, bei einem 36-jährigen Zornedinger wurde Marihuana gefunden. In beiden Fällen hat es sich laut Polizei um eine geringe Menge Rauschgift gehandelt. In Markt Schwaben erwischten die Beamten am Sonntag zwischen Abenteuerspielplatz und Feuerwehrgebäude zwei jungen Erwachsene mit Marihuana. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Verfahren eingeleitet.