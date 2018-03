14. März 2018, 22:14 Uhr Zorneding Soul und Pop aus Bayern

Bayern-Pop mit den legendären Soulstimmen der Oberpfalz, den Raith-Schwestern, kann man am Freitag, 16. März, in der Trattoria Limone in Zorneding erleben. Zusammen mit ihrem Kompagnon, dem Blaimer, präsentieren sie ihr neues Programm "Hart aber herzlich": wunderbare menschliche und herzliche Geschichten, Songs zum Lachen, Mitfühlen und Nachdenken. "Hart aber Herzlich", Reminiszenz an Tanjas und Susis Lieblingsserie, ist vor allem ein spannender Abend mit authentischer, bayerischer Popmusik von den Raith-Schwestern, dem Blaimer und ihrer Band, den Heart Boys - besser als jeder Krimi! Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, beim Kirchseeoner Buchladen, bei Blumen Meier in Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz in Baldham, bei der Reiselounge in Anzing, bei Foto Daschner in Poing sowie bei Eventim oder München-Ticket.