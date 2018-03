2. März 2018, 22:04 Uhr Zorneding Schlägerei in Asylheim

Eine Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Eritreer und einem 20-jährigen Nigerianer in der Asylunterkunft in der Bahnhofstraße ist am Donnerstagabend blutig zu Ende gegangen. Der 34-Jährige hatte den Mitbewohner im Gemeinschaftsraum offenbar aus Rache nach einer vorangegangenen Streitigkeit mit einem Aluminiumrohr angegriffen und ihm einen Zahn ausgeschlagen. Die Polizei nahm den Täter über Nacht in Gewahrsam, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.