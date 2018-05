29. Mai 2018, 22:12 Uhr Zorneding Pippi an der Ukulele

Katharina Heinrich jazzt sich durch die musikalischen Genres

Sie trägt den Spitznamen "Pippi Langstrumpf des Jazz", und hat sich den humorigen Zusatz verdient als große Virtuosin an kleinem Instrument: der Ukulele. Katharina Heinrich nimmt gerade ihr 4. Album auf und hat eine eigene Ukulele-Schule mit Kompositionen für Duett und Ensemble herausgegeben. Die gebürtige Münchnerin studierte Music Performance am Dartington College of Arts/England und elementare Musikpädagogik am Orff Institut in Salzburg mit Ba Hons. Ihre Auftritte führten sie in die USA, England, Deutschland, Schweden und Österreich. Als nächstes steht eine Accapella Co-Produktion mit dem Londoner Produzent James Rose ins Haus.

Sie vereint Folk, Jazz, Country, Ambient, World Pop, Musik & Gedicht, untermalt ihr Spiel auf eigenwilligen Instrumenten mal nachdenklich, mal witzig und mit provokanten englischen und deutschen Texten. Neben der Ukulele nutzt sie eine Loop Maschine, auf der sie ihre Stimme in verschiedenen Schichten als Basslinie, Beatbox-Rhythmus und Harmonien übereinanderlegt, um darüber zu rappen und zu singen. Ihre Melodien eröffnen neue Seiten auf vier Saiten. Heinrich gastiert am Samstag, 2. Juni, in der Cafe-Bar Herzog. Beginn 20 Uhr, Eintritt frei, Hut geht rum.