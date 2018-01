3. Januar 2018, 21:52 Uhr Zorneding Handtaschenraub in Zorneding









Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Birkenstraße in Zorneding einer Frau die Handtasche gestohlen. Der Mann ging gegen 20 Uhr vor der 73-Jährigen her, als er sich plötzlich umdrehte und der vollkommen überraschten Frau die Tasche entriss. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in Richtung S-Bahnhof. Laut Beschreibung der Bestohlenen war der Mann dunkel gekleidet und trug unter dem dunklen Kapuzenpullover ein weißes T-Shirt. Er ist zirka 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Zeugen der Vorfalls werden gebeten, sich unter (08121) 99 17-0 mit der Polizei Poing in Verbindung zu setzen.