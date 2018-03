15. März 2018, 21:53 Uhr Zorneding Cocktail für die Beine

"Oriental-Folk-Blues-Rock" - das haben Barthel und Kalley im Gepäck, die am Samstag, 17. März, um 20 Uhr in der Café-Bar Herzog in Zorneding einen "brodelnden multikulturellen Cocktail für Kopf, Bauch und Beine" präsentieren. Wolfgang Barthel war in den 80-er Jahren Vorreiter der Ethno- und Weltmusikwelle. Mehr als 2500 Konzerte seit 1977 und 15 Alben haben ihn bekannt gemacht. Begleitet wird der Gitarrist und Sänger in Zorneding von Petra Kalley, die ihm auf teils exotischen Percussioninstrumenten einen groovenden Rhythmusteppich auslegt.