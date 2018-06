12. Juni 2018, 22:16 Uhr Zorneding Auf der Leitung

Die Telekom hat die Bücherei vom Netz genommen - zum Leidwesen der Entleiher

Wer derzeit versucht, die Zornedinger Bücherei telefonisch zu erreichen, hört nur das Besetztzeichen. Nicht aber, weil die Mitarbeiterinnen ausgedehnte Telefonate führen, sondern weil die Telekom die bestehende ISDN-Leitung gekündigt und gekappt hat. Auch per Mail ist die Bücherei nicht zu erreichen, weil die Leitung des Anbieters "1 und 1" mit stillgelegt worden sei.

Bereits seit dem 28. Mai ist die Bücherei nun lahmgelegt, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, die über das Zornedinger Rathaus verteilt wurde - weil in der Bücherei ja nichts mehr geht. Dafür läuft das analoge Geschäft, also die Ausleihe vor Ort, reibungslos, heißt es in der Pressemitteilung. Kunden, die ihre Medien wie gewohnt aber gerne telefonisch oder per Mail verlängern oder sich Medien vormerken lassen möchten, können diesen Service nicht in Anspruch nehmen.

Diverse Nachfragen bei den Service-Hotlines beider Telefongesellschaften seien bisher ins Leere gelaufen, klagt das Bücherei-Team. Man werde lediglich vertröstet, dass sich bald jemand kümmere. Deshalb hat die Bücherei nun eine provisorische Mobil-Nummer unter (0152) 55 74 17 73 herausgegeben, um zumindest telefonisch wieder erreichbar zu sein.

Bei der Telekom tut man sich schwer, herauszufinden, wo der Fehler liegt. Auch ein Anruf in der Pressestelle hilft nicht weiter. Dort heißt es lediglich, dass man zunächst die Kundennummer benötige, um überhaupt recherchieren zu können. Adresse oder Telefonnummer seien nicht ausreichend. Zwar bedaure man, dass das Büchereiteam bislang immer vertröstet wurde - und nach wie vor nicht erreichbar ist. Dennoch kann auch der Sprecher der Telekom wieder nur vertrösten. Sobald man die Kundennummer vom Kunden erhalte, könne recherchiert werden, warum die Telekom bei der Bücherei irgendwie auf der Leitung steht.