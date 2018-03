21. März 2018, 22:00 Uhr Wohltätigkeissammlung Kleider und Papier für einen guten Zweck

Wer Schränke und Speicher ausmisten und dabei auch anderen etwas Gutes tun will, hat dazu am Samstag, 24. März, die Gelegenheit. Dann findet in Aßling, Baiern, Dorfen, Ebersberg, Frauenneuharting, Glonn (Sammelstelle am Schulparkplatz), Grafing, Hohenthann-Schönau, Markt Schwaben, Oberndorf, Steinhöring und Steinkirchen wieder die Aktion Rumpelkammer der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Ebersberg statt. In Kooperation mit Kolpingjugend, Pfadfindern, Pfarrjugenden und Ministranten werden Altkleider und Altpapier gesammelt. Der Erlös kommt wie immer Entwicklungshilfeprojekten zugute. 2017 konnten vier Projekte mit je 1500 Euro unterstützt werden. Sammelsäcke und Handzettel werden vorab in den Gemeinden verteilt. Weitere Säcke gibt es in den Pfarrbüros der teilnehmenden Gemeinden sowie direkt an der Katholischen Jugendstelle in Ebersberg. Für die Straßensammlung ist es wichtig, die Kleidersäcke gut sichtbar bereits morgens an die Straße zu stellen, da die Jugendlichen um 8 Uhr mit dem Einsammeln beginnen. Die Säcke sollten mit "Aktion Rumpelkammer" gekennzeichnet werden, Das Papier sollte gebündelt und nicht zu schwer sein. Sollten die Kleidersäcke oder das Papier im Umland bis 11 Uhr, in Ebersberg bis 12.30 Uhr nicht abgeholt worden sein, besteht die Möglichkeit das Koordinationsteam unter (08092) 82 25 60 zu erreichen.