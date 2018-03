21. März 2018, 22:00 Uhr Winterdienst fällt aus Streik im Vaterstettener Bauhof

Die Mitarbeiter des Vaterstettener Bauhofs beteiligen sich am Donnerstag am Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Betroffen ist dabei auch der Winterdienst, die Gemeinde weist darauf hin, dass es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen kann. Laut einer Verdi-Sprecherin werden in Vaterstetten etwa 50 Mitarbeiter ganztägig ihre Arbeit niederlegen und sich an der Kundgebung in München beteiligen. Wie diese weiter mitteilt wird der Winterdienst nicht ganz eingestellt, es gebe eine Notdienstvereinbarung mit der Gemeinde. Wichtige Punkte wie etwa Kreuzungen oder Bushaltestellen würden beispielsweise gegebenenfalls trotz des Streiks geräumt. Zu Einschränkungen könne es aber in Nebenstraßen und auf Gehwegen kommen. Der Vaterstettener Bauhof ist der einzige im Münchner Umland, der sich am Donnerstag an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst beteiligt. In der Landeshauptstadt selbst streiken allerdings Mitarbeiter zahlreicher kommunaler Betriebe, etwa der Abfallwirtschaftsbetrieb, Kitas und die Stadtbibliothek. Verdi fordert eine Einkommenserhöhung von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat.