10. Juni 2018, 22:05 Uhr Weltreise zum Zuhören Hymne an die Götter des Rhythmus

Eine musikalische Weltreise unternimmt das Munich String and Percussion Ensemble im Alten Speicher in Ebersberg.

Bei seinem Konzert im Alten Speicher schlägt das "Munich String and Percussion Ensemble" Klangbrücken zwischen Ost und West

Von Rita Baedeker, Ebersberg

Der junge chinesische Musiker Shutong Wang stößt Schreie aus, schleudert im Staccato Silben ins Publikum wie Geschosse. Mit Handflächen, Fingerkuppen, Unterarmen bearbeitet er die Trommel, streichelt, schlägt, der ganze Körper ein Percussion-Instrument. Es ist eine Hymne an die Götter des Rhythmus, das Stück des deutsch-serbischen Komponisten und Perkussionisten Nebojša Jovan Živković.

Die eindrucksvolle Darbietung ist ein Programmpunkt im Konzert des Munich String and Percussion Ensembles am Samstag im Alten Speicher in Ebersberg. "Zwischen Orient und Okzident" lautet der Name des musikalischen Projekts, dessen erster Teil vor einem Jahr in der Oper in Kairo aufgeführt wurde. Leiter dieses an der Musikhochschule München beheimateten Ensembles junger Musiker aus vielen Nationen ist der Ägypter Adel Shalaby, Professor für Schlagzeug.

Zwischen Orient und Okzident liegen Berge, Meere, (Klang-)Welten. Brücken zu bauen zwischen den Kulturen und musikalischen Traditionen, das ist Anspruch und Ziel des Orchesters, zu dem in Ebersberg auch sechs junge ägyptische Musiker angereist sind, Streicher des Opern- und des Symphonieorchesters Kairo, Virtuosen der Darabukka, einer in Ägypten beliebten Trommel.

Dem Rhythmus huldigen! Dazu hat das Publikum in Ebersberg reichlich Gelegenheit, zum Beispiel bei Werken von Omar Khairat, einem bedeutenden ägyptischen Komponisten, der für zahlreiche Filme die Musik geschrieben hat, darunter "Fatma", die Geschichte einer Frau, die für ihre Selbstbestimmung kämpft. Der 1948 geborene Khairat ist im Konzert noch mit seiner "Egyptian Ouverture" und "The Sorceress" ("Die Zauberin") vertreten. Zauber verströmt auch seine Musik, in der sich wiederholende Motive in kleinen, filigranen Tonschritten umspielt werden. Shalaby ist ganz von der Musik gefangen, in seiner tänzelnden Körpersprache wird er eins mit Rhythmus und Charakter des Werks. Die Streicher aus Kairo und München, Boris Knezevich am Klavier, Jure Knes, Saxofon, sowie die Perkussionisten an verschiedenen Trommeln und Vibrafonen kreieren einen betörend schönen, fein austarierten sinfonischen Klang.

Besonders eindrucksvoll gelingt dies dem Orchester auch bei Joaquin Rodrigos Adagio aus "Concierto de Aranjuez", arrangiert von Dominik Schuster. Hier spielt die Rumänin Cristina Lehaci auf dem Vibrafon den Part der Gitarre. Mit den Schlägeln, zwei in jeder Hand, zaubert die junge Musikerin harte, leidenschaftliche, aber auch zarte und melancholische Klangfarben aus den Platten ihres Instruments. Zusammen mit dem Orchester entsteht eine Version des Klassikers, die an Tiefe dem Original in nichts nachsteht.

Das Thema des Adagios beruht auf einer alten andalusischen Melodie. Es enthält Elemente spanischer, arabischer und jüdischer Musik und ist quasi ein Bindeglied zwischen den Klangkulturen von Morgen- und Abendland. Dieses wiederum ist hier mit der Chromatischen Fantasie in D-Moll von Johann Sebastian Bach würdig vertreten. Der Pianist Knezevic spielt das Werk mit hinreißendem Ausdruck.

Der Kosmos der Klänge ist weit und voller Wunder, er reicht vom mazedonischen Volkslied bis zur orientalischen Percussion. Da führen Marco Ullstein und Shutong Wang mit ihrem Schlagzeug eine "Apotheosis" genannte Choreografie von Alan Keown mit simultan ausgeführten Schlägen und Bewegungen auf. Und da erlebt das Publikum eine Welt-Uraufführung: "Piazonore" von Alexej Gerassimez, bekannter Percussionist und Kammermusiker aus Essen. Und wieder begeistern Lehaci und Knezevic bei diesem im Stil von Astor Piazzolla komponierten Stück mit Ausdruckskraft und Spielfreude.

Auch das Publikum ist am Ende infiziert vom rhythmischen Götterfunken, das zeigt der begeisterte Applaus für das Konzert, das deutlich mehr Besucher verdient hätte.